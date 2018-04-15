Масштабный природный пожар в Австралии подступает к Сиднею

Крупный природный пожар, вторые сутки бушующий в австралийском штате Новый Южный Уэльс, в воскресенье, 15 апреля, вплотную подступил к юго-западным пригородам Сиднея.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ТАСС.

"Продолжает сохраняться очень неустойчивая и опасная ситуация", - признал в беседе с журналистами руководитель пожарной службы сельских районов Нового Южного Уэльса Шейн Фитсиммонс.

По последним данным, огонь приближается районам Барден-Рич, Менай, Элфорд-Пойнт, Санди-Пойнт, Вояджер-Пойнт, расположенным в окрестностях Сиднея. Спасатели рекомендовали жителям оказавшихся в зоне риска населенных пунктов как можно скорее покинуть свои дома и уехать в безопасные места.

По информации СМИ, борьбу с огнем ведут свыше 500 пожарных. Их работу затрудняет установившаяся на востоке страны очень сухая и ветреная погода.