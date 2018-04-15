Саудовская Аравия выделит $200 млн финансовой помощи Палестине

Эр-Рияд выделит на нужды Палестины финансовую помощь на сумму 200 миллионов долларов, заявил король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в воскресенье в ходе работы саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Саммит ЛАГ проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран.

По словам монарха, 150 миллионов долларов будут направлены в фонд палестинского мусульманского имущества "Вакф", еще 50 миллионов в бюджет БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет БАПОР и ограничивают его 60 миллионами. Ближневосточное агентство уже объявило, что решение США серьезно осложняет выполнение задач, предусмотренных его мандатом. Теперь ведомство вынуждено сократить штат сотрудников.