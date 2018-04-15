«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии

"Манчестер Юнайтед" на своем поле потерпел поражение от "Вест Бромвич Альбион" в матче 34-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.

Единственный гол в матче на свой счет записал Джей Родригес, который отличился на 73-й минуте.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" потерял даже шансы выйти на первое место в турнирной таблице с 74 очками, а "Манчестер Сити" (87) за пять туров до конца турнира досрочно оформил чемпионство.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур

Манчестер Юнайтед (Манчестер) - Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) - 0 : 1

Голы: 0:1 - Родригес - 73