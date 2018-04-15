Усейн Болт стал диджеем

В австралийском Голд Косте завершились 21-е Игры Содружества. На церемонии закрытия восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усейн Болт предстал в необычном качестве. Рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров побыл в роли диджея, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Болт уже завершил карьеру и прибыл в Голд Кост в качестве зрителя. В 2014 году он выигрывал "золото" Игр Содружества в эстафете 4х100 м.

Напомним, что Содружество - объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. В Играх Содружества-2018 приняла участие 71 команда, были разыграны 275 комплектов наград в 19 видах спорта.