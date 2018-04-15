В Париже байкеры устроили протест из-за ограничений скорости

Сотни мотоциклистов временно перекрыли в воскресенье окружную дорогу Парижа, чтобы выразить свой протест против ограничения скорости до 80 километров в час на второстепенных дорогах, которое должно вступить в силу 1 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Перед тем как выстроиться в колонну и выехать в сторону окружной дороги, демонстранты собрались у площади возле Венсенского замка с плакатами "Нет диктатуре автофобии!" и "Мотоциклисты возмущены". Некоторые участники акции прибыли на демонстрацию с семьей. Точное число протестующих не сообщается.

Телеканал уточняет, что в субботу тысячи "разъяренных" автомобилистов и мотоциклистов провели демонстрации во многих городах Франции против внесения изменений в правила дорожного движения.

В начале января правительство Франции объявило о снижении максимальной скорости с 90 до 80 километров в час на второстепенных дорогах страны, протяженность которых составляет 400 тысяч километров. По данным кабинета министров, в 2016 году там произошло 55% всех ДТП со смертельным исходом. В четверг, выступая на канале TF1, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если в течение двух лет новое правило не докажет свою эффективность, его отменят.