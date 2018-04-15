Саммит ЛАГ обвинил власти Сирии в применении химоружия

Главы арабских государств осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

"Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", - процитировал итоговое заявление саммита ЛАГ глава саудовского МИД.

Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.

Мнения арабских государств в отношении этой атаки резко разделились: в поддержку ударов ожидаемо выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). С осуждением ракетных ударов выступили Ливан, Алжир и Ирак.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.