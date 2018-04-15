На выборах президента Монтенегро побеждает Мило Джуканович

Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Монтенегро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, он набирает 57%. Об этом свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.

Главный конкурент Джукановича - экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт" (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%. На третьем месте - единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%).

На пост президента Монтенегро претендовали семь кандидатов.

В случае, если один из претендентов наберет свыше 50% в первом туре, второй тур не проводится.

Президент Монтенегро избирается всенародным голосованием на пятилетний срок.