Макрон рассказал, что разделило Россию и Турцию

Субботние удары США, Франции и Великобритании по Сирии разделили Россию и Турцию, считает французский президент Эммануэль Макрон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Турция ранее выразила удовлетворение этими ударами. Россия их резко осудила.

"В результате этих ударов были разделены Россия и Турция. Турция осудила химическую атаку и поддержала операцию, которую мы провели", - сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

При этом он рассказал, что планировал встретиться в Турции с лидерами России, Турции и Ирана, но сообщения о химической атаке в сирийской Восточной Гуте заставили его отложить эти планы.

"До того как было использовано химическое оружие и не было осложнения конфликта в Восточной Гуте, что грубо нарушает резолюцию, которую несколько недель назад мы и Россия поддержали, я предполагал поехать в Турцию и встретиться с президентом Путиным, президентом Эрдоганом и президентом Роухани", - сказал Макрон.

Президент добавил, что намерен вернуться к этой идее. "С самого начала у Франции своя роль в международном сообществе, которая заключается в том, чтобы говорить со всеми", - добавил французский лидер.

"То есть Франция продолжает выполнять взятую на себя роль в международном сообществе: вести переговоры со всеми сторонами - и я продолжу эту работу. Моя цель - постараться убедить Россию и Турцию собраться за столом переговоров. Я всегда говорил, что для того, чтобы достигнуть устойчивого решения по Сирии, необходимо говорить с Ираном, Россией и Турцией", - сказал Макрон.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

