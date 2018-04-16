Лидеры греческой и турецкой общин Кипра встретятся за неформальным ужином
Лидеры греков-киприотов, президент Кипра Никос Анастасиадис и турок-киприотов Мустафа Акынджи встретятся в понедельник вечером за неформальным ужином, итогом которого может стать возобновление переговоров по кипрскому урегулированию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
После провала конференции в Кран-Монтане в июле 2017 года переговоры между лидерами общин не проводились.
Несколько дней назад было объявлено, что Анастасиадис и Акынджы встретятся 16 апреля на неофициальном ужине, организованном заместителем спецпредставителя генсека ООН по Кипру Элизабет Спехар. Встреча пройдет в буферной зоне в Никосии, и журналистов на нее не пустят.
Ужин пройдет без определенной повестки, что позволит двум лидерам свободно обменяться мнениями, однако в Никосии надеются на возобновление переговоров.
"Это будет ужин для общения лидеров двух общин, и мы надеемся, что он откроет путь для возобновления переговоров", - сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Кипра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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