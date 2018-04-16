В Монтенегро начали отмечать победу Мило Джукановича на выборах президента
В столице Монтенегро городе Подгорица начали отмечать победу Мило Джукановича на выборах президента страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В центре города запустили долгий салют. По улицам города ездят машины с флагами Монтенегро, люди из окон автомобилей скандируют: "Мило! Мило!".
На пешеходных улицах и в барах в районе Площади Независимости посетители на телеэкранах в прямом эфире следят за подсчетом голосов и обсуждают результаты выборов. Многие из них также держат флаги Монтенегро, шарфы с национальной символикой.
По предварительным официальным данным подсчета голосов, экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович выигрывает выборы уже в первом туре с результатом около 55%. Его ближайший преследователь, кандидат от оппозиционных партий Младен Боянич получает около 33%. Всего в выборах принимали участие семь кандидатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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