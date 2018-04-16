Мэй об ударах по Сирии: Британия действовала, исходя из нацинтересов

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст речи политика, который имеется в его распоряжении.

"Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия", - заявила Мэй.

По ее словам, британская сторона не может позволить превратить использование химоружия в норму "ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще". Кроме того, операцию поддержали несколько стран.

"Мы сделали это потому, что были уверены в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка", - подчеркнула Мэй.