Мэй об ударах по Сирии: Британия действовала, исходя из нацинтересов
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст речи политика, который имеется в его распоряжении.
"Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия", - заявила Мэй.
По ее словам, британская сторона не может позволить превратить использование химоружия в норму "ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще". Кроме того, операцию поддержали несколько стран.
"Мы сделали это потому, что были уверены в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка", - подчеркнула Мэй.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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