Макрон убедил Трампа не уходить из Сирии

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что ему удалось убедить американского президента Дональда Трампа остаться в Сирии и совершить ракетные удары только по химическим объектам на территории страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом политик рассказал в интервью BFMTV.

"Мы также убедили его (Трампа. - Газета.Ru) ограничиться ударами по химическим объектам", - сказал Макрон.

Он добавил, что десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, но французской стороне удалось его переубедить.

"Мы должны предложить продолжительное решение в Сирии для сирийского народа", - добавил Макрон.