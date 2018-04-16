В Германии столкнулись два самолета

В Германии возле города Швебиш-Халль в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Focus.

В результате аварии погибли по меньшей мере два человека. Двое погибших являются пилотами, были ли в самолетах пассажиры неизвестно.

Столкновение произошло при заходе на посадку.

Место происшествия оцеплено, там находился полицейский вертолет. На место были вызваны эксперты из Федерального агентства по расследованию авиационных происшествий.