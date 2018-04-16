Гвардиола стал первым испанским тренером, выигравшим чемпионат Англии

Сегодня Пеп Гвардиола вместе с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. Это стало возможным после того, как ближайший преследователь "горожан" "Манчестер Юнайтед" на своем поле уступил "Вест Бромвичу" и потерял шансы догнать соседей. Таки образом, 47-летний каталонский специалист в седьмой раз стал чемпионом за девять сезонов тренерской карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Гвардиола до этого трижды был чемпионом с "Барселоной" и трижды с "Баварией". Всего он выиграл 23 трофея.

Только в сезоне-2011/12 тренер стал вторым в Испании, а в сезоне-2016/17 - третьим в Англии.

Интересно, что Гвардиола стал первым испанским специалистом, выигравшим высший английский дивизион.

Ранее лигу брали тренеры из Англии, Ирландии, Италии, Франции, Португалии, Шотландии и Чили.