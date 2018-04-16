Шестилетняя девочка упала в шахту лифта, но чудом выжила - ВИДЕО

16 апреля 2018 09:35

Шестилетняя девочка из уезда Синьсян, Китай, упала в шахту лифта жилого здания. Голова малышки застряла в элементах конструкции шахты и это спасло ей жизнь, сообщает Daily Mail.

Маленькая жительница Китая упала в шахту лифта и повисла на высоте около десяти метров, застряв головой в элементах конструкции. Девочка не стала паниковать, нащупала поручни на стене и крепко ухватилась на них. Так она и провисела до приезда спасателей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На видео слышно, как девочка плачет и кричит, пока спасатели поднимаются за ней в шахту лифта. Они успешно освободили малышку из ловушки и передали в руки испуганной матери. Всего девочка провела в шахте около сорока минут, но, к счастью, не получила никаких травм.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Шестилетняя девочка упала в шахту лифта, но чудом выжила, зацепившись головой

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az