Шестилетняя девочка упала в шахту лифта, но чудом выжила - ВИДЕО
Шестилетняя девочка из уезда Синьсян, Китай, упала в шахту лифта жилого здания. Голова малышки застряла в элементах конструкции шахты и это спасло ей жизнь, сообщает Daily Mail.
Маленькая жительница Китая упала в шахту лифта и повисла на высоте около десяти метров, застряв головой в элементах конструкции. Девочка не стала паниковать, нащупала поручни на стене и крепко ухватилась на них. Так она и провисела до приезда спасателей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
На видео слышно, как девочка плачет и кричит, пока спасатели поднимаются за ней в шахту лифта. Они успешно освободили малышку из ловушки и передали в руки испуганной матери. Всего девочка провела в шахте около сорока минут, но, к счастью, не получила никаких травм.
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