Шестилетняя девочка упала в шахту лифта, но чудом выжила - ВИДЕО

Шестилетняя девочка из уезда Синьсян, Китай, упала в шахту лифта жилого здания. Голова малышки застряла в элементах конструкции шахты и это спасло ей жизнь, сообщает Daily Mail.

Маленькая жительница Китая упала в шахту лифта и повисла на высоте около десяти метров, застряв головой в элементах конструкции. Девочка не стала паниковать, нащупала поручни на стене и крепко ухватилась на них. Так она и провисела до приезда спасателей, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На видео слышно, как девочка плачет и кричит, пока спасатели поднимаются за ней в шахту лифта. Они успешно освободили малышку из ловушки и передали в руки испуганной матери. Всего девочка провела в шахте около сорока минут, но, к счастью, не получила никаких травм.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

