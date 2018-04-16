В Иране произошло землетрясение

На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 83 километрах к северо-западу от города Тебриз. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.