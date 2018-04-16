В Мексике убили еще одного мэра
Глава администрации города Хилотлан убит в воскресенье в Мексике.
По данным портала Excelsior, Карлос Андраде Маганья был застрелен неизвестными на границе штата Халиско, где распложен этот населенный пункт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Маганья возвращался на автомобиле с церемонии прощания с покойным, когда на него было совершено нападение.
Несколько дней назад в штате Пуэбла был убит мэр города Тланепантла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.
В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.
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