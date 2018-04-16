В центре Нальчика на рынке произошел крупный пожар - ВИДЕО
В Нальчике пылает торговый павильон на "Зеленом базаре". Площадь пожара возросла с 600 до 2 тысяч квадратных метров\, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, сообщение о пожаре в центре Нальчика поступило в 06:14. Загорелся торговый павильон "Зеленого рынка". По предварительной информации МЧС, огнем были охвачены 600 квадратных метро торговых площадей.
К борьбе с огнем привлечены более 40 специалистов и 8 единиц техники, передает "Интерфакс". Информации о пострадавших не поступало.
Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара возросла до двух тысяч метров.
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