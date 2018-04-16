Турция представит новые отечественные бронетранспортеры

Турция готовится к демонстрации нового отечественного бронетранспортера PARS 6X6 İZCİ на 16-ой Международной азиатской выставке и конференции систем и услуг в оборонной отрасли - "DSA 2018", которая состоится в Малайзии 19 апреля текущего года. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на секретариат оборонной промышленности Турции (SSM), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что бронетранспортер PARS 6X6 İZCİ полностью разработан турецкими инженерами, бронемашина обладает способностью пересекать водные преграды со скоростью 8 километров в час.

О других возможностях бронетранспортера не сообщается.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса "земля-земля".

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании "Рокетсан" была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook