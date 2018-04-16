В России атомные подлодки устроили между собой дуэль
Атомные подлодки "Владимир Мономах" и "Александр Невский" провели учения на Камчатке, разыграв дуэль. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В соответствии с планом боевой подготовки атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Владимир Мономах", отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. На стороне "противника" действовал другой АРПКСН - "Александр Невский", - сказал он.
По словам Воскресенского, экипажи подводных стратегических крейсеров, "разыграв дуэльную ситуацию", провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.
Во время учения крейсер "Владимир Мономах" выполнил стрельбу учебной торпедой по субмарине условного противника и успешно уклонился от ответной атаки, добавил Воскресенский.
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