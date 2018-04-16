Боевики атаковали воинскую часть в Турции, есть погибшие

На воинскую часть в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке страны совершено вооруженное нападение. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается о трех погибших военнослужащих и одном раненом.

Как отмечается, за нападением на воинскую часть стоит террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК).

После инцидента ВС Турции начали локальные операции против РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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