Боевики атаковали воинскую часть в Турции, есть погибшие
16 апреля 2018 11:15 245
На воинскую часть в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке страны совершено вооруженное нападение. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается о трех погибших военнослужащих и одном раненом.
Как отмечается, за нападением на воинскую часть стоит террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК).
После инцидента ВС Турции начали локальные операции против РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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