В Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии

Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия ОЗХО, 58-е по счету, началось в понедельник в Гааге, участники совета обсудят "предполагаемое использование химоружия в Сирийской Арабской Республике", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель российской делегации при ОЗХО сообщил РИА Новости, что пока в повестке никаких изменений нет, как ожидается, заседание продлится до вечера, вечером в посольстве России в Нидерландах, предположительно, состоится пресс-конференция. В само здание штаб-квартиры организации журналистов не пускают, встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

В ОЗХО входит 190 государств, совет является исполнительным органом Организации и состоит из 41 участников, их избирает конференция ОЗХО сроком на два года.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В субботу по инициативе России для обсуждения ракетных ударов было созвано заседание Совета безопасности ООН. Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

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