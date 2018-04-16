В Венесуэле появилась альтернативная валюта
16 апреля 2018 13:34 101
Власти Каракаса запустили собственную денежную единицу - карибе. Об этом сообщает Globovision, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы администрации города Эрики Фариас, карибе поможет защитить население в условиях экономической войны.
Как стало известно, в обращение выпущены купюры в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе. Каждая единица новой валюты соответствует 1 тыс. боливаров (приравнивается к двум тысячных доллара США).
Банкнота в 100 карибе равна 20 американским центам.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты боливара.
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