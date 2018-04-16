Горилла, занимающаяся йогой, стала любимицей Сети - ВИДЕО

Йога помогает формировать доверительные и позитивные отношения с животными, а также стимулирует их как психически, так и физически, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Горилла Болинго из тематического парка Буш Гарденс в американской Флориде научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.

На видео, которое обнародовали работники зверинца, видно, как животное повторяет за женщиной упражнения из йоги. И даже становится вверх ногами.

Как утверждают представители парка, такой вид занятий помогает формировать доверительные и позитивные отношения с животными, а также стимулирует их как психически, так и физически.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

