Почти 60 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

В сирийской Восточной Гуте в свои дома возвратились 59 тысяч мирных жителей, в том числе в город Дума - 860 человек. Об этом сообщает минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Общее количество возвратившихся к местам прежнего проживания в Восточной Гуте составило 59 003 мирных жителя, в том числе в городе Дума - 860 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за вчерашний день в Восточную Гуту вернулись в свои дома 3 741 мирный житель, из них в город Дума - 450 человек.

Как сообщается, ситуация в Восточной Гуте стабильная, налаживается мирная жизнь. Основным направлением деятельности Центра по примирению на данный момент являются мероприятия по скорейшему возвращению мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

"С этой целью осуществляется постоянное взаимодействие с Комитетом национального примирения и администрациями населенных пунктов Восточной Гуты", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо- и электроснабжение в городе.

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