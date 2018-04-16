В Армении ищут злоумышленников, укравших из школы один доллар
16 апреля 2018 15:07 129
В ночь с субботы на воскресенье в городе Ванадзор Лорийской области двое неизвестных совершили вооруженное нападение на Государственный ванадзорский колледж, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения, нападавшие проникли в здание 15 апреля в пределах 01:00. Вооруженные пистолетом и ножом злоумышленники связали 83-летнего сторожа Лендруша Г., после чего начали ломиться в рабочие помещения. Они выломали двери в кабинеты физкультуры, НВП, бухгалтерии, а также директора заведения.
Перевернув все вверх дном, нападавшие нашли и незаконно присвоили 400 драмов - это меньше одного доллара.
Их ищут.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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