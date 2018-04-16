Россия отвергла обвинения в попытках помешать работе ОЗХО в Сирии

16 апреля 2018 15:18

Москва полностью отвергает обвинения Лондона в том, что экспертам ОЗХО не дают доступа в Сирию на место предполагаемой химической атаки в городе Дума, заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я это полностью исключаю. Это очередные домыслы британских коллег", - сказал Рябков.

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