ЕС призвал использовать ситуацию вокруг САР для активизации урегулирования

Совет глав МИД стран Евросоюза в заключениях по Сирии призывает использовать сложившуюся вокруг страны ситуацию для активизации процесса политического урегулирования, военного решения конфликта нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подчеркиваем, что импульс текущей ситуации должен быть использован для воодушевления процесса поиска политического разрешения сирийского конфликта. Евросоюз вновь заявляет, что не может быть военного решения конфликта в Сирии", - говорится в заключениях совета глав МИД стран ЕС по Сирии.

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