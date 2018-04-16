Лесные пожары едва не сорвали музыкальный фестиваль Сoachella в США - ВИДЕО

Музыкальный фестиваль Сoachella в Калифорнии теперь можно назвать во всех смыслах зажигательным. Всего в нескольких километрах от площадки, где под песни Бейонсе и Рианны танцевали тысячи людей, вспыхнули масштабные лесные пожары. И вот тогда стало по-настоящему жарко, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Огненная стена приближалась очень быстро, в ловушке едва не оказались тысячи людей. Однако спасателям удалось вовремя потушить пожар.

Сейчас выясняются его причины, не исключена версия поджога.

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