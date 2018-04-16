В небе над Коста-Рикой творилось такое, что жители начали готовиться к апокалипсису - ВИДЕО
16 апреля 2018 16:15 225
На видео запечатлено поразительное природное явление: в затянутых тучами небесах как будто бы образовалась зияющая дыра, передает Day.Az со ссылкой на postimees.ee.
Это зрелище производит такое сильное впечатление, что многие вспомнили Деяния Апостолов 7:56: "И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога".
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