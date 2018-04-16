Погода в Москве побила 70-летний рекорд по теплу

Понедельник в Москве оказался самым теплым днем за последние 70 лет, температура воздуха на станции ВДНХ уже прогрелась более чем на 20 градусов. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в понедельник может побить рекорд для этого дня, установленный в 1920 году, когда воздух в городе прогрелся до 21 градуса.

"О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно. Но этот день в любом случае будет самым теплым за последние 70 лет, потому что до этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла 19,5 градуса. У нас уже больше 20 градусов на станции ВДНХ", - сказала Позднякова.

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