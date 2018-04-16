Великобритания приняла более 10 тысяч сирийских беженцев
16 апреля 2018 19:40 138
Великобритания на данный момент приняла более 10,5 тысячи беженцев из Сирии, сообщила в понедельник министр по делам миграции Кэролайн Ноукс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я абсолютно уверена в том, что к 2020 году мы выполним поставленную задачу", - сказала Ноукс, выступая в британском парламенте.
По данным на декабрь 2017 года, в Великобритании нашли новое постоянное место жительства 10 тысяч 538 беженцев из Сирии.
В 2015 году британское правительство пообещало до 2020 года принять 20 тысяч беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!