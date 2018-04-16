В Манчестере автомобиль наехал на толпу людей - ОБНОВЛЕНО

21:07

Британская полиция заявила, что инцидент с наездом на пешеходов в Манчестере не связан с терроризмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей возле торгового центра на севере Манчестера.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются.

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20:16

В результате наезда автомобиля на толпу людей в Манчестере пострадали шесть человек, сообщает газета Daily Mirror.

По данным издания, инцидент произошел около 15.30 по местному времени (18.30 по Баку). Отмечается, что автомобиль совершил наезд на пешеходов неподалеку от торгового центра Asda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.