Мэй назвала цели ударов в Сирии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала об объектах, по которым были нанесены удары в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

По ее словам, удары были нанесены по центру химических исследований и разработок на севере Дамаска, бункеру с химическим оружием, а также хранилищу с оборудованием к западу от Хомса.

Он отметила, что цель состояла в том, чтобы уничтожить запасы химического оружия Сирии, используя "точечные, целенаправленные и эффективные удары".

"Мы не сделали это, потому что президент (США Дональд) Трамп попросил нас это сделать, мы сделали это, потому что это было правильное решение", - сказала Мэй.

Ранее Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.