Могерини рассказала, с чем связано рассмотрение санкций против Ирана

Предложения рассмотреть новые санкции против Ирана не связаны с ядерной сделкой, речь идет о ситуации вокруг Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Она подтвердила полную поддержку ЕС выполнению ядерного соглашения с Ираном, отметив, что ситуация в Сирии должна рассматриваться отдельно от вопросов в рамках соглашения.

"Как я уже говорила утром, сегодня не планировалось решений по санкциям. Ряд санкций уже действуют... Но предложения, которые поступают от ряда стран, относятся к конфликту в Сирии, а не к соглашению по ядерной программе", - заявила она по итогам встречи глав МИД ЕС.