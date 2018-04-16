Британия поддержит кандидатуру принца Чарльза в качестве главы Содружества наций

16 апреля 2018 22:03

Британия поддерживает сына и наследника королевы Елизаветы II, принца Чарльза, в качестве главы Британского Содружества наций, сообщил представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Великобритания поддерживает принца Уэльского в качестве следующего главы Содружества. Он более чем четыре десятилетия гордится сторонником Содружества и страстно говорил о уникальном разнообразии организации", - сказал представитель премьера.

Ранее стало известно, что в Содружестве наций тайно обсудят возможных преемников Елизаветы II.

Должность главы Содружества наций не является наследственной и не будет автоматически передана принцу Чарльзу Уэльскому в случае смерти королевы.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az