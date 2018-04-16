Британия поддержит кандидатуру принца Чарльза в качестве главы Содружества наций
16 апреля 2018 22:03 156
Британия поддерживает сына и наследника королевы Елизаветы II, принца Чарльза, в качестве главы Британского Содружества наций, сообщил представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
"Великобритания поддерживает принца Уэльского в качестве следующего главы Содружества. Он более чем четыре десятилетия гордится сторонником Содружества и страстно говорил о уникальном разнообразии организации", - сказал представитель премьера.
Ранее стало известно, что в Содружестве наций тайно обсудят возможных преемников Елизаветы II.
Должность главы Содружества наций не является наследственной и не будет автоматически передана принцу Чарльзу Уэльскому в случае смерти королевы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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