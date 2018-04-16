Меркель и Эрдоган отметили важность прогресса в политическом процессе в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за необходимость прогресса в политическом процессе в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба кабмина Германии.

"Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент обменялись мнениями о возможностях продвинуться в политическом процессе. Они выразили единое мнение, что это крайне необходимо", - говорится в заявлении.

Также стороны обсудили двусторонние отношения.