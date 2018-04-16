Меркель и Эрдоган отметили важность прогресса в политическом процессе в Сирии
16 апреля 2018 23:16 260
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за необходимость прогресса в политическом процессе в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба кабмина Германии.
"Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Канцлер и президент обменялись мнениями о возможностях продвинуться в политическом процессе. Они выразили единое мнение, что это крайне необходимо", - говорится в заявлении.
Также стороны обсудили двусторонние отношения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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