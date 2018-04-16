У берегов США собираются стаи гигантских акул

У берегов США сотни гигантских акул стали собираться в огромные стаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of Fish Biology.

Огромные скопления акул наблюдали с самолетов, когда искали редких южных китов на севере Атлантического океана.

За период 1980-2013 гг. на севере восточного побережья США от Новой Шотландии до Лонг-Айленда стаи гигантских акул встречали 10 раз(!). А в ноябре 2013 года у берегов Новой Англии, вообще, обнаружили стаю рекордного размера - она состояла примерно из 1400 особей. Помимо взрослых гигантских рыб, в ней были и молодые акулы.

Исследователи отмечают, что обычно акулы держатся поодиночке или небольшими группами (что тоже случается редко). Что же заставляет этих одиночек создавать такие чудовищные скопления? Специалисты предполагают, что рыбы собираются в огромные стаи для поедания планктона. Кроме того, они могут плавать группами, чтобы сократить расход энергии на преодоление сопротивления воды (похожую тактику используют велогонщики).

Гигантская или исполинская акула - Cetorhinus maximus - второй по величине вид рыб, уступающий по размерам только китовым акулам. Известны экземпляры длиной до девяти метров.

Подобно китовой, гигантская акула питается планктоном, однако не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью, фильтруя через жабры всё, что попадёт в рот. Таким способом гигантская акула в состоянии отфильтровать до 2000 тонн воды в час.

Встречается в умеренных водах всех океанов. Не представляет опасности для человека.

Исполинская акула долгое время была ценной промысловой рыбой. Причиной такого интереса была огромная печень этой рыбы - её масса составляет четверть от всего веса этой огромной рыбы и содержит очень много рыбьего жира, почти 60%.

От одной гигантской акулы можно было получить около 500-800 литров жира, имеющего очень большую ценность из-за витаминов, которые содержались в нём в большом количестве. Поэтому люди интенсивно охотились на гигантских акул. В результате произошел перелов, и теперь популяцию зачислили в "уязвимый уровень".