Лавров: Россия готова рассмотреть любую помощь сирийской армии

Удары западной коалиции по Сирии убедили Москву в том, что Россия будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

"Это (удары Запада по Сирии. - Прим. ред.) убеждает нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, планирует ли Россия поставить Сирии ЗРК С-300.

"Президент Путин уже высказался по этому поводу. Он напомнил о том, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не осуществлять поставки С-300 в Сирию. Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой", - подчеркнул министр.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

