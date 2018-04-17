По Сирии нанесен новый ракетный удар

ПВО Сирии сбили около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на военную базу Шайрат.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило государственное телевидение САР.

"Вражеские ракеты числом около девяти сбиты ПВО Сирии", - говорится в сообщении гостелевидения САР.

Ранее в понедельник сирийской национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Представитель пентагона заявил РИА Новости, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.

Сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем, сообщает информационный портал Аль-Масдар.



