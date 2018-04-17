В России перестал работать Viber

Viber наблюдается в нескольких городах России, следует из данных на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ТАСС.

Согласны данным сервиса, сбой произошел около 20:00 мск. Около 77% российских пользователей жалуются на отсутствие соединения, 22% - не могут отправлять сообщение, еще 4% пользователей указывают на то, что в мессенджере "не отображается статус".

Наибольшее число жалоб, по данным сервиса, поступает из Москвы, Кемерово, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. За рубежом с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, Украины и Польши.

"Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису", - говорится в сообщении мессенджера.

Накануне сообщалось, что из-за блокировки мессенджера Telegram в России встали супермаркеты и банки, заблокированы тысячи IP-адресов Amazon.