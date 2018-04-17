В США 8-летний мальчик напал на одноклассников с ножом

В американском штате Миннесота восьмилетний мальчик принес в школу кухонный нож и ранил троих учеников. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Time.

"Жертвы в возрасте 8, 9 и 13 лет получили "поверхностные раны", требующих наложение швов, в результате атаки", - говорится в сообщении.

Перед началом уроков мальчик набросился с ножом на учеников, их разнял учитель.

Полиция допросила и и отпустила мальчика. Дело будет отправлено в прокуратуру округа.

Причины нападения неизвестны.