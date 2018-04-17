Глава Эквадора дал убийце журналистов десять дней для сдачи властям
Президент Эквадор Ленин Морено в понедельник дал 10 дней для добровольной сдачи властям убийце журналистов Вальтеру Патрисио Арисале по прозвищу Гуачо, в противном случае пообещал ему самый плохой сценарий развития событий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Речь идет о трех похищенных на границе с Колумбией сотрудниках газеты Comercio (два журналиста и их водитель). Их гибель была официально подтверждена властями Эквадора в минувшую пятницу.
"Мы даем 10 дней, чтобы этот бесчеловечный преступник Гуачо сдался, в противном случае он отправится по пути наших любимых людей (убитых им), но, конечно, в другом направлении. Он плохо выбрал сценарий и плохо выбрал себе врага", - приводит агентство Andes заявление Морено.
По данным властей, Гуачо возглавляет банду, которая занимается подрывной деятельностью в провинции Эсмеральдас с января этого года. В результате ее деятельности, кроме журналистов, были убиты также четверо военнослужащих.
За информацию о местонахождении Гуачо власти предложили награду в 100 тысяч долларов, еще порядка 150 тысяч долларов предлагает Колумбия, так как его банда действует и на ее территории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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