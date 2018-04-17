Житель США сорвал немыслимый джекпот
47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions, передает УНН со ссылкой на WBTV. Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Выигрыш разделил жизнь американца на "до" и "после". Ранее Уол работал менеджером в одной из американских компаний продавцом продовольственных товаров. Теперь он обладатель многомиллионного выигрыша и безработный, шутит победитель лотереи.
Счастливчик решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш Уола составит 220,7 млн долларов.
Также отмечается, что билеты американской лотереи Mega Millions продаются в 44 штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах. Выигрыш в 533 млн долл. является четвертым по величине в истории лотереи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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