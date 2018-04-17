Фунт стерлингов поставил рекорд после Brexit

17 апреля 2018 08:02

Фунт стерлингов вырос до $1.4355 и достиг самой высокой стоимости с июня 2016 года, когда прошел референдум Brexit о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

По мнению экспертов, укрепление национальной валюты произошло на фоне ожиданий, что британские власти заключат более выгодную сделку с ЕС по итогам Brexit и повысят ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что Банк Англии не стал изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 0,5% годовых. Тогда стало известно, что Банк сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

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