Фунт стерлингов поставил рекорд после Brexit
17 апреля 2018 08:02 255
Фунт стерлингов вырос до $1.4355 и достиг самой высокой стоимости с июня 2016 года, когда прошел референдум Brexit о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
По мнению экспертов, укрепление национальной валюты произошло на фоне ожиданий, что британские власти заключат более выгодную сделку с ЕС по итогам Brexit и повысят ключевую ставку.
Ранее сообщалось, что Банк Англии не стал изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 0,5% годовых. Тогда стало известно, что Банк сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:56 399
Житель США сорвал немыслимый джекпот
16 апреля 23:58
У берегов США собираются стаи гигантских акул
-
16 Апр. 10:46 14 869
-
16 Апр. 12:54 10 087
-
16 Апр. 11:09 5 036
-
16 Апр. 18:52 4 811
-
16 Апр. 12:17 4 538