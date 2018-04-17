Новое убийство в американском университете, занятия в вузе отменены
Университет Бингемтона в Нью-Йорке отменил занятия после второго убийства студента, произошедшего в течение последних пяти недель. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает телеканал Foxnews.
Вуз предупредил студентов о том, что 19-летний студент инженерного факультета Жоао Соуза был убит в кампусе в воскресенье, 15 апреля, вечером. Как сообщила полиция университета, парень получил серьезные колотые раны.
В понедельник вечером университет объявил, что подозреваемый находится под стражей. Полиция объявила, что он - студент, однако воздержалась от дальнейших подробностей.
Камеры видеонаблюдения не показали сцену убийства, однако запечатлели подозреваемого в перчатках и темных штанах, его голова была покрыта капюшоном, а лицо частично скрыто.
Как сообщает телеканал, 9 марта 22-летняя студента Халли Андерсон из Вестбери, Лонг-Айленд, учившаяся на медсестру в Университете Бингемтона, была найдена убитой за пределами студенческого городка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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