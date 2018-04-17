Новое убийство в американском университете, занятия в вузе отменены

Университет Бингемтона в Нью-Йорке отменил занятия после второго убийства студента, произошедшего в течение последних пяти недель. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает телеканал Foxnews.

Вуз предупредил студентов о том, что 19-летний студент инженерного факультета Жоао Соуза был убит в кампусе в воскресенье, 15 апреля, вечером. Как сообщила полиция университета, парень получил серьезные колотые раны.

В понедельник вечером университет объявил, что подозреваемый находится под стражей. Полиция объявила, что он - студент, однако воздержалась от дальнейших подробностей.

Камеры видеонаблюдения не показали сцену убийства, однако запечатлели подозреваемого в перчатках и темных штанах, его голова была покрыта капюшоном, а лицо частично скрыто.

Как сообщает телеканал, 9 марта 22-летняя студента Халли Андерсон из Вестбери, Лонг-Айленд, учившаяся на медсестру в Университете Бингемтона, была найдена убитой за пределами студенческого городка.