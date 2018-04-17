Сильный пожар в торговом центре в России - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11:17
Пожар в торговом центре "Фокус" в Архангельске ликвидирован через два часа после поступления сигнала о возгорании, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщение о пожаре в торговом центре "Фокус" на улице Вологодской поступило в 6.40 мск. В 7.21 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
"Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 8.39. В результате пожара повреждена кровля по всей площади", - говорится в сообщении ведомства.
Всего в тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 15 единиц техники. Перекрыто движение на перекрестке Вологодской улицы и Троицкого проспекта
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09:47
Возгорание произошло в архангельском торговом центре "Фокус". Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Семнадцатого апреля в 06.40 по адресу: Вологодская, 8 произошел пожар в ТЦ "Фокус". На место пожара выехали пожарно-спасательные расчёты", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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