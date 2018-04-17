Японка хоронила кота и умерла
17 апреля 2018 09:51 79
Жительница Японии умерла во время похорон собственного кота. Об этом сообщило издание Tokyo Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Тело 50-летней японки обнаружил владелец жилья в районе Адати города Токио, приехавший взять с нее арендную плату. Полицейские считают, что женщина, скорее всего, умерла во время того, как рыла могилу, так как рядом с ней обнаружили лопату и тело мертвого кота. Наиболее вероятной причиной смерти они называют сердечный приступ, из-за которого она упала в вырытую ею же метровую яму.
На ее теле не обнаружили никаких повреждений. Вскрытие показало, что ее нашли спустя месяц или два после кончины.
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