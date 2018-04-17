"Мы здесь умираем!" - Пронзительные записи звонков в 112 из "Зимней вишни" - ВИДЕО

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозаписи звонков, поступавших из горящего торгового центра "Зимняя вишня" спасателям 112. Это звонки очевидцев и тех, кто был заперт в залах кинотеатров горящего здания: мольбы о помощи, слёзы, отчаянье, растерянность диспетчеров, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Из записей становится понятно, что службы спасения приехали не слишком оперативно. Люди звонят на протяжении долгого времени - говорят, что нет пожарных, не хватает машин скорой помощи.

- Да никто не едет! Уже 10 минут горят все! Там люди живые прыгают из окон, - задыхаясь, говорит один из звонивших.

На фоне некоторых разговоров слышны слёзы и крики детей.

- Девушка, ну что там в "Зимней вишне"! Мы уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие, - кричал в трубку мужчина, судя по всему, оказавшийся в западне на четвёртом этаже торгового центра.

- У меня там дети! Они не могут выйти. Они на полу лежат, - со слезами в голосе говорила мать, чьи дети были заперты в кинотеатре.

Очевидно, что сотрудники спасательной службы не понимали, как реагировать. Одни пытались успокаивать: "Службы выехали", "Ожидайте", "Всё будет хорошо", - другие откровенно хамили. "Ко мне какие претензии?", "Вы мешаете мне работать", - огрызались они.

Напомним, страшный пожар произошёл в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта. В результате пожара погибло 64 человека, большинство из них - дети.

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