Парень убил любовницу во время трансляции со словами "Я сделаю тебя знаменитой" - ВИДЕО

27-летняя Ранита Уильямс из Луизианы, США, была застрелена бойфрендом во время прямой трансляции в "Фейсбуке". 36-летний Джонатан Робинсон убил любовницу прямо на глазах её друзей и близких, сообщает Mirror.

На видео слышно, как Джонатан требует от Раниты извинений, а затем заявляет: "Ты хочешь стать знаменитой? Я сделаю тебя знаменитой", - и открывает огонь. Что стало причиной конфликта пары, неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сообщается, что убийством любовницы мужчина не ограничился - он забаррикадировался в её доме, попытался отстреливаться от полицейских и даже ранил одного из них. После того как преступник сдался, медики попытались помочь Раните и увезли её в больницу, но девушка вскоре скончалась.

В настоящий момент Джонатан Робинсон арестован по подозрению в убийстве второй степени и владении огнестрельным оружием.

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